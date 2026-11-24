Три человека погибли и три пострадали в массовом ДТП в Ярославской области

В массовом ДТП на федеральной трассе в Ярославской области погибли 3 человека Три человека погибли и три пострадали в массовом ДТП в Ярославской области

Москва24 ноя Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi.

В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Kaiyi женщины 1964 г.р. и 1954 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении Госавтоинспекции Ярославской области в MAX

Еще один человек - водитель автомобиля Kaiyi, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, мужчина 1963 года скончался в лечебном учреждении.

С различными травмами госпитализированы еще трое пострадавших: водитель и женщина-пассажир Lada Vesta, а также женщина, ехавшая на пассажирском месте в автомобиле Kaiyi.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.