Москва24 нояВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области.
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi.
В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Kaiyi женщины 1964 г.р. и 1954 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении Госавтоинспекции Ярославской области в MAX
Еще один человек - водитель автомобиля Kaiyi, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, мужчина 1963 года скончался в лечебном учреждении.
С различными травмами госпитализированы еще трое пострадавших: водитель и женщина-пассажир Lada Vesta, а также женщина, ехавшая на пассажирском месте в автомобиле Kaiyi.
В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.