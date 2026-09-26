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Водитель BMW погиб в Ярославской области после столкновения с большегрузом

В Ярославской области автомобилист на BMW врезался в большегруз и погиб Водитель BMW погиб в Ярославской области после столкновения с большегрузом

Москва26 сен Вести.В Ярославской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW X3 после столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Авария произошла 25 сентября около 23.02 в поселке Полесье Ярославского района. Согласно предварительным данным, водитель 1994 года рождения на BMW врезался в стоящий большегруз марки Skania с прицепом.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.