Москва26 сенВести.В Ярославской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW X3 после столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщает управление МВД России по региону.
Авария произошла 25 сентября около 23.02 в поселке Полесье Ярославского района. Согласно предварительным данным, водитель 1994 года рождения на BMW врезался в стоящий большегруз марки Skania с прицепом.
В результате ДТП водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощиотмечается в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.