В дорожной аварии на Ямале погиб пассажир легковушки

На автодороге Сургут – Салехард произошло смертельное ДТП В дорожной аварии на Ямале погиб пассажир легковушки

Москва31 окт Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе произошло ДТП, в котором погиб один человек, Надымская городская прокуратура организовала проверку, сообщает окружной надзорный орган в мессенджере MAX.

Авария с участием трех автомобилей произошла на 970-м километре автодороги Сургут – Салехард 30 октября.

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, а водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу Надыма отмечается в публикации

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал Надымский городской прокурор Илья Уткин.

Правоохранительные органы начали свою проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратуры.

Будет также дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке дороги.