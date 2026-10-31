Москва31 октВести.В Ямало-Ненецком автономном округе произошло ДТП, в котором погиб один человек, Надымская городская прокуратура организовала проверку, сообщает окружной надзорный орган в мессенджере MAX.
Авария с участием трех автомобилей произошла на 970-м километре автодороги Сургут – Салехард 30 октября.
В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, а водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу Надымаотмечается в публикации
На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал Надымский городской прокурор Илья Уткин.
Правоохранительные органы начали свою проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратуры.
Будет также дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке дороги.