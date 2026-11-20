Трое человек погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Республике Алтай

В ДТП с грузовиком в Республике Алтай трое погибли и один пострадал Трое человек погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Республике Алтай

Москва20 ноя Вести.В Республике Алтай в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза и легкового автомобиля трое человек погибли и один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 19 ноября около 20.30 часов вблизи села Черга Шебалинского района. Предварительно установлено, что 46-летний житель Дагестана на большегрузном автомобиле Renault Magnum с полуприцепом врезался во встречный Audi А4, за рулем которого находился 45-летний житель Алтайского края.

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи на месте происшествия от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира: 42-летний и 43-летний жители Алтайского края. Также в Шебалинскую районную больницу с переломом плеча был госпитализирован водитель грузового автомобиля уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.