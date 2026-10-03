В Пятигорске автомобилист на Lada Priora врезался в дерево и погиб

Автомобилист на Lada Priora врезался в дерево и погиб в Пятигорске В Пятигорске автомобилист на Lada Priora врезался в дерево и погиб

Москва3 окт Вести.В Пятигорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист, его машина врезалась в дерево. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Авария произошла 2 октября около 22.30 местного времени. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Lada Priora двигался по улице Сергеева в направлении Центральной, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют точные причины и обстоятельства аварии. Уже установлено, что за последние два года автомобилист пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе четыре раза - за превышение скорости. Назначена экспертиза, которая должна определить, находился ли мужчина в нетрезвом состоянии.