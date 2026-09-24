Москва24 сенВести.В городе Минеральные Воды Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда. Водитель 2-колесного транспорта пострадал, сообщает ГАИ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 23 сентября. Водитель Kia не уступил дорогу мопеду Yamaha на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.
В результате столкновения 39-летний водитель мопеда получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Минераловодскую районную больницусказано в MAX
Ведется проверка по факту ДТП. Уточняются все детальные обстоятельства случившейся аварии.