В Тюмени пьяный водитель без прав разбил 2 авто, в ДТП также пострадал ребенок

В Тюмени нетрезвый водитель без прав врезался в 2 авто — в ДТП пострадал ребенок В Тюмени пьяный водитель без прав разбил 2 авто, в ДТП также пострадал ребенок

Москва8 окт Вести.В Тюмени пьяный водитель, не имеющий водительских прав, врезался в два автомобиля, в результате ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 6 октября на ул. Декабристов, 142. Автомобиль "ВАЗ" въехал в припаркованные у дома Mitsubishi и Honda. В результате травмы получили сам водитель и 10-летний пассажир отечественного авто — сын гражданской жены водителя. Мальчик ехал на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

Предварительно, 38-летний водитель не справился с управлением машины, права управления транспортом он не имеет, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1.15 мг/л на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль «ВАЗ» на учете в Госавтоинспекции не зарегистрирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении водителя "ВАЗ" составлено 6 административных материалов, в том числе за управление в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки детей.