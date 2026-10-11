Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Керчи — пострадали два человека

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Керчи Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Керчи — пострадали два человека

Москва11 окт Вести.Нетрезвый водитель VOLGA спровоцировал ДТП в Керчи, в результате автоаварии пострадали взрослый и ребенок. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

Предварительно, вечером 9 октября на ул. М. Еременко, 30 произошло столкновение Mazda и VOLGA, 34-летний водитель которой был пьян. В результате ДТП медпомощь была оказана 9-летнему ребенку и 35-летней женщине, находившимся в иномарке.

По результатам освидетельствования концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем а/м Волга воздухе составила 0,76 мг/л. В отношении автомобилиста составлены административные материалы по: ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ч. 2 ст. 12.37 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 4 ст. 12.15 (Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

В прокуратуре по Республике Крым добавили, что контролируют установление всех обстоятельств ДТП.