Москва13 нояВести.Пьяный водитель на Камчатке вылетел на встречную полосу, в салоне автомобиля в тот момент находилась его полуторагодовалая дочь. Ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщила краевая прокуратура.
Авария произошла на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, в районе старого аэропорта.
В результате аварии находившаяся в салоне Mitsubishi малолетняя девочка получила сотрясение головного мозга и доставлена в Камчатскую краевую детскую больницуотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура края контролирует проверку.