Пьяный водитель на Камчатке устроил ДТП с полуторагодовалой дочерью в салоне

На Камчатке пьяный водитель устроил ДТП с полуторагодовалой дочерью в салоне Пьяный водитель на Камчатке устроил ДТП с полуторагодовалой дочерью в салоне

Москва13 ноя Вести.Пьяный водитель на Камчатке вылетел на встречную полосу, в салоне автомобиля в тот момент находилась его полуторагодовалая дочь. Ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Авария произошла на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, в районе старого аэропорта.

В результате аварии находившаяся в салоне Mitsubishi малолетняя девочка получила сотрясение головного мозга и доставлена в Камчатскую краевую детскую больницу отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура края контролирует проверку.