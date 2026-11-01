Водитель и два подростка травмированы в ДТП на улице Москалева в Симферополе

В Симферополе три человека пострадали при лобовом столкновении Водитель и два подростка травмированы в ДТП на улице Москалева в Симферополе

Москва1 ноя Вести.В Симферополе три человека, включая двоих несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым на платформе MAX.

По предварительным данным, водитель 2008 года рождения за рулем Toyota Camry ехал в районе улицы Москалева, выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

В результате столкновения травмы получили водитель Toyota и двое подростков 2009 года рождения. Их доставили в больницу.

В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" и двое несовершеннолетних 2009 года рождения получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение говорится в публикации

Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки.