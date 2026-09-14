Москва14 сенВести.Девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом, который 14 сентября врезался в супермаркет.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.
После дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя автобусарассказали в пресс-службе
У восьми пострадавших диагностированы травмы легкой степени тяжести. Данные о состоянии здоровья водителя уточняются.
Как сообщили в местной полиции, в понедельник автобус № 94 въехал во входную группу торгового центра, предварительно "зацепив" несколько легковых автомобилей.
Уточняется, что в момент ДТП в автобусе кроме водителя находилось 16 пассажиров. По предварительным данным, причиной инцидента стало недомогание водителя.