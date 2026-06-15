В крымском городе Саки произошло ДТП, пострадал ребенок 2023 года рождения

В Крыму иномарка сбила малолетнего ребенка, начата проверка В крымском городе Саки произошло ДТП, пострадал ребенок 2023 года рождения

Москва15 июн Вести.В городе Саки Республики Крым произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford Focus, который совершил наезд на малолетнего ребенка. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел 15 июня на улице Советской.

Водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на мальчика 2023 года рождения, который выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода отмечается в сообщении

Уточняется, что малолетний ребенок находился в сопровождении 8-летней сестры. В результате столкновения ребенка доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.