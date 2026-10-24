В Бурятии машина сбила троих пешеходов на зебре, пострадавшие госпитализированы

Три жителя Бурятии пострадали в ДТП на зебре, их сбил автомобиль В Бурятии машина сбила троих пешеходов на зебре, пострадавшие госпитализированы

Москва24 окт Вести.В городе Северобайкальске Республики Бурятия автомобиль совершил наезд на троих пешеходов. Все пострадавшие находятся в медицинском учреждении, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел утром в субботу. За рулем автомобиля находилась 27-летняя девушка.

Вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением и совершила наезд на граждан, переходивших проезжую часть говорится в публикации инспекции

Итогом эпизода стало получение травм пешеходами. Пострадавшие 1976, 1989 и 1990 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение.