Москва24 октВести.В городе Северобайкальске Республики Бурятия автомобиль совершил наезд на троих пешеходов. Все пострадавшие находятся в медицинском учреждении, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел утром в субботу. За рулем автомобиля находилась 27-летняя девушка.
Вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением и совершила наезд на граждан, переходивших проезжую частьговорится в публикации инспекции
Итогом эпизода стало получение травм пешеходами. Пострадавшие 1976, 1989 и 1990 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение.