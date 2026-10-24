В Бурятии трое пострадавших пешеходов убегали с зебры от надвигающегося авто Сбившая жителей Северобайкальска легковушка вылетела с дороги на тротуар

Москва24 окт Вести.Пострадавшие в ДТП жители города Северобайкальска в Бурятии пытались спастись бегством от летящего на них легкового автомобиля. Об этом стало известно из первых появившихся кадров, которые опубликовал канал "Северобайкальск-инфо".

Из видео следует, что как только пешеходы увидели надвигающийся прямо на них автомобиль, они начали убегать с пешеходного перехода. Однако это не уберегло троих из них от удара.

Автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и врезался в забор. Непосредственное столкновение пришлось в троих из четверых женщин – одной удалось сделать еще один шаг, чтобы уйти от удара.

Двоих человек в результате ДТП отбросило на несколько метров. Вскоре к ним на помощь прибежал один из очевидцев.

Из автомобиля также вышла и девушка-водитель.