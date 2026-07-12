АПА: в Азербайджане автобус с детьми попал в ДТП, пострадали более 30 человек

В Азербайджане перевернулся автобус с детьми АПА: в Азербайджане автобус с детьми попал в ДТП, пострадали более 30 человек

Москва12 июл Вести.В Азербайджане междугородний автобус попал в аварию, в результате ДТП пострадали более 30 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает местное агентство АПА.

Инцидент произошел на участке трассы Баку-Газах в районе села Мугань Гаджигабульского района.

Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала-Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети говорится в сообщении

Также уточняется, что пострадавших доставляют в больницы Ширвана и Гаджигабула. Причины случившегося пока не приводятся.

Ранее пассажирский автобус перевернулся в Татарстане. В транспортном средстве находились 46 человек, 15 из них пострадали.