Москва12 июлВести.В Азербайджане междугородний автобус попал в аварию, в результате ДТП пострадали более 30 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает местное агентство АПА.
Инцидент произошел на участке трассы Баку-Газах в районе села Мугань Гаджигабульского района.
Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала-Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе детиговорится в сообщении
Также уточняется, что пострадавших доставляют в больницы Ширвана и Гаджигабула. Причины случившегося пока не приводятся.
Ранее пассажирский автобус перевернулся в Татарстане. В транспортном средстве находились 46 человек, 15 из них пострадали.