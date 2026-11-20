Трое детей пострадали в ДТП в Костромской области В Костромской области дети пострадали при столкновении трех автомобилей

Москва20 ноя Вести.Вечером 20 ноября в Костромской области столкнулись три легковых автомобиля, пострадали несовершеннолетние сообщает региональная прокуратура.

На 13-м км автомобильной дороги "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" на повороте в д. Пустошки в Костромском районе 56-летняя водитель автомобиля "Киа Рио" допустила столкновение с впереди стоящим автомобилем "Фольксваген Пассат" под управлением 41-летней женщины. В результате столкновения автомобиль "Киа Рио" допустил столкновение с транспортным средством «Хендай Кустин», движущимся во встречном направлении, под управлением 57-летнего мужчины говорится в сообщении

В автомобиле "Киа Рио" находился двухлетний ребенок, который получил травмы и был госпитализирован. Еще двое детей, ехавших в Фольксвагене, осмотрены врачами. Госпитализация им не потребовалась

Прокуратура Костромского района держит на контроле установление обстоятельств ДТП.