В Череповце мужчина избивал пасынка и лишал его свободы, он арестован

Житель Череповца больше года избивал пасынка и лишал его свободы В Череповце мужчина избивал пасынка и лишал его свободы, он арестован

Москва27 окт Вести.В период с 2025 по 2026 год житель Череповца Вологодской области систематически наносил малолетнему пасынку побои и лишал его свободы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в истязании и незаконном лишении свободы.

Мужчина, испытывая неприязненные отношения к своему малолетнему пасынку, систематически наносил ребенку побои, а также совершал иные противоправные действия отмечается в сообщении

В правоохранительные органы обратилась родственница мальчика, когда узнала об избиениях.

Мужчину задержали и арестовали.