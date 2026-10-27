Москва27 октВести.В период с 2025 по 2026 год житель Череповца Вологодской области систематически наносил малолетнему пасынку побои и лишал его свободы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в истязании и незаконном лишении свободы.
Мужчина, испытывая неприязненные отношения к своему малолетнему пасынку, систематически наносил ребенку побои, а также совершал иные противоправные действияотмечается в сообщении
В правоохранительные органы обратилась родственница мальчика, когда узнала об избиениях.
Мужчину задержали и арестовали.