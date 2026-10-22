Житель Ленобласти пойдет под суд за истязание жены и четверых детей

Жителя Ленобласти ждет суд за истязание жены и четверых детей Житель Ленобласти пойдет под суд за истязание жены и четверых детей

Москва22 окт Вести.В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которому вменяют истязание жены и четверых маленьких детей. Об этом сообщили в СУ СМКР по региону.

По версии следствия, житель Мурино в течение трех лет – с августа 2023 по март 2026 года – систематически бил свою жену и детей 2018, 2019, 2020 и 2022 годов рождения.

На протяжении длительного времени мужчина неоднократно наносил супруге и детям побои, причиняя им физические и психические страдания. Кроме того, обвиняемый оказывал на малолетних детей психологическое давление, создавал в семье обстановку постоянного страха сказано в сообщении

Ему предъявлен обвинение в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу.