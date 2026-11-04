Москва4 ноя Вести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации ведомства, удары наносились среди прочего оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов говорится в сводке

Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Как уточнили в Минобороны, потери Вооруженных сил Украины в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1160 военнослужащих.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ночью нанесли удары по объектам энергетического комплекса Украины в Киевской и Житомирской областях.