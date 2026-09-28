Москва28 сен Вести.Западные страны поддерживают Украину, которая наносит удары по ядерным объектам. Тем самым Запад нарушает многие подписанные им международные соглашения по радиационной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Попробуйте разобраться в голове у сумасшедшего и однозначно сделать выводы, о чем он думает, когда нарушает откровенно пакет международных норм, в частности, про мирный атом и радиационную безопасность. Это все определено целым рядом соглашений, о которых договаривались, по крайней мере, государства, у которых есть атомная энергетика, которые располагают ядерным оружием. Эти страны подписывали эти конвенции, они являются активными участниками МАГАТЭ приводит ТАСС слова Мирошника

Посол напомнил об обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), когда Украина отказала главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в возможности посетить ЗАЭС из-за якобы неспособности обеспечить ему безопасность.

При том, что Россия эту безопасность гарантировала, а вот Украина не гарантировала того, что не будет наносить удары. И в итоге приезд Гросси был просто отменен, потому что, по протоколу, он не может при таких условиях посетить ЗАЭС подчеркнул Мирошник

Между тем при ударе украинского беспилотника повреждения получил пост радиационного контроля ЗАЭС, который расположен в 13 км от станции в районе Ивановки.