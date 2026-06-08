Москва8 июн Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии заседания Совета управляющих организации назвал атаки на ядерные объекты абсолютным табу. Его речь распространила пресс-служба организации.

Глава агентства потребовал отказаться от двойных стандартов в этом вопросе и подчеркнул универсальность принципов ядерной безопасности.

Позвольте мне предельно ясно заявить: ядерная безопасность является фундаментальным принципом и должна обеспечиваться для всех без исключения. Для МАГАТЭ здесь не существует двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо заявил Гросси

Руководитель МАГАТЭ добавил, что подобные удары недопустимы и являются "красной линией".

Ранее Гросси назвал удар по ЗАЭС угрозой для ядерной безопасности.