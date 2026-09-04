Актер Юрий Кузнецов сделал себе подарок на 80-летний юбилей Актер Юрий Кузнецов отправился на рыбалку в преддверии 80-летнего юбилея

Москва4 сен Вести.Народный артист России Юрий Кузнецов сделал себе подарок на 80-летний юбилей. Актер вместе с дочкой Натальей, внуком Николаем и продюсером Вячеславом Смородиновым в последние дни августа отправился на Вуоксу, чтобы заняться любимым делом – порыбачить. Об этом актер рассказал MK.RU.

Я сам себе на закате лета позволил сделать подарок … Давненько не рыбачил, люблю это занятие с детства. Можно сказать, что я научился ловить рыбу с молоком мамы. Готовлю вкусную ушицу по-фински в котелке прямо на костре отметил именинник

Юрий Кузнецов уточнил, что сам управлял катером. По его словам, во время рыбалки он испытал огромное удовольствие, щука сама шла в руки, и погода была замечательная. Получился большой улов.

Также артист сообщил, что одно из его желаний уже исполнилось. Теперь он служит в труппе театра "ВелесО" у своего друга актера и худрука Конно-драматического театра Евгения Ткачука.

Мне хотелось интересной работы в театре, теперь она у меня есть. Это стало одним из значимых событий этого моего личного года, если уж подводить итоги поделился Кузнецов

Актер считает, что все желания обязательно сбываются.

Свой день рождения, 3 сентября, он отметил с друзьями и родными, которые приготовили ему сюрприз.