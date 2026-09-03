Москва3 сен Вести.Народный артист России, звезда фильмов "Холодное лето пятьдесят третьего", "Брат" и "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов встретил свое 80-летие необычным образом. Вместо шумного застолья именинник отправился на рыбалку на Вуоксу, где поймал богатый улов и загадал желание. О том, как прошел юбилей и чем его порадовал театральный коллега, актер рассказал в интервью МК.RU.

Кузнецов признался, что всегда считает настоящим праздником хорошую работу, но на этот раз родные и друзья уговорили его на банкет.

80 лет — это, я вам скажу, уже не шутка. Собираюсь на праздник, вспомнил моего старшего друга Ваню Краско. "Юрочка, сколько тебе лет исполнилось? – спросил бы меня Иван Иванович, как это прежде бывало. – Да ты еще совсем пацан!" поделился артист

Главным подарком себе самому актер назвал рыбалку, которую он обожает с детства. В компании дочери, внука и продюсера он отправился на Вуоксу, где сам управлял катером и готовил уху по-фински. Некоторую рыбу он отпустил, приговаривая: "По щучьему веленью, по моему хотенью". И загадал желание.

Говоря о творческих итогах года, актер отметил, что давно мечтал о интересной работе в театре, и она появилась. Сейчас он служит в труппе конно-драматического театра "ВелесО", который основал его друг Евгений Ткачук.