Москва21 авг Вести.Московские школьники, ставшие участниками Большой арктической экспедиции, столкнулись с непростыми погодными условиями, рассказал заместитель руководителя экспедиции по научной части Иван Смирнов в интервью ИС "Вести".

В экспедицию команда из 14 участников отправилась под руководством путешественника Матвея Шпаро. На мыс Челюскин школьники поехали для того, чтобы отобрать пробы воды и почвы, зафиксировать особенности местной флоры и фауны, запустить метеозонд, а также восстановить мемориал полярникам.

Нам в этом году отчасти с погодой повезло, а иногда были сюрпризы. Мы два дня не могли вылететь на мыс Челюскин, на начало маршрута, из-за сильного тумана сказал Иван Смирнов

В результате маршрут, рассчитанный на неделю, нужно было пройти за пять дней, в итоге выросли ежедневные переходы.

Для ребят это было своего рода испытанием, но они сами сказали: "Давайте мы не будем сокращать маршрут, мы готовы идти больше". Повезло нам с погодой 12 августа, в день солнечного затмения. С утра до вечера светило солнце. Думаю, он всем запомнится, как одно из самых ярких событий считает заместитель руководителя экспедиции

Исследовательская деятельность для школьников еще не закончилась. Образцы, которые привезли из экспедиции, еще предстоит изучить.