Более 15 новых островов открыты в российской Арктике с 2015 года

Российские ученые открыли в Арктике 15 новых островов Более 15 новых островов открыты в российской Арктике с 2015 года

Москва29 сен Вести.В последние годы российские исследователи открыли в Арктике более 15 островов разных размеров. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института "Морская академия" госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Леонов.

Точную цифру не назову, но с 2015 года было открыто более 15 островов в Арктике отметил ученый

Он уточнил, что специалисты с помощью спутниковых снимков наблюдают за появлением островов. По словам ученого, иногда требуется не один год, чтобы можно было с уверенностью утверждать о появлении нового объекта. Однако сделать окончательный вывод о возникновении мыса, острова или полуострова можно, только "проверив территорию ногами", поскольку даже космические изображения не дадут точной картины.

Леонов добавил, что новые острова образовались на фоне потепления климата. Таяние льдов обнажает участки суши, которые ранее были скрыты под ледником.