Российские пловцы отметили дружелюбную атмосферу на Кубке мира в Аргентине

Российские пловцы рассказали об атмосфере на Кубке мира в Аргентине Российские пловцы отметили дружелюбную атмосферу на Кубке мира в Аргентине

Москва12 авг Вести.Атмосфера на Кубке мира по зимнему плаванию в аргентинской Эль-Калафате была дружелюбной, и пловцы из России совершенно не чувствовали какого-либо напряжения. Об этом участники российской команды рассказали в интервью ИС "Вести".

Очень дружелюбная атмосфера была, не было такого, что ребята приходили, как-то зло на нас смотрели или что-то такое. Было максимально дружелюбно, и не чувствовалось никакого напряжения сообщила победительница Кубка мира на 25 метров баттерфляем Василиса Малаева

По словам пловца Алексея Жаркова, состав российской команды был немногочисленным, но достаточно сильным.

Чисто психологический фактор: мы знали, что мы едем хоть и четыре человека, но достаточно сильным составом. Мы готовы были ко всему отметил он

На Кубке мира в Аргентине команда из России выступала с национальным флагом и гимном, что, по словам участников, вызывало у них гордость за страну и принесло большое количество позитивных эмоций.

На соревнованиях по зимнему плаванию российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей. Также пловцы с отрывом победили в командной эстафете вольным стилем. Заплывы проходили с 4 по 8 августа в воде ледника Перито-Морено. Температура воды составляла 1,5–2 градуса Цельсия. Спортсмены преодолевали дистанции от 25 до 450 метров.