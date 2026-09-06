Посол Корчунов: зависимость Норвегии от ЕС и США влияет на ее внешнюю политику

Посол РФ Корчунов указал на сильную зависимость Норвегии от ЕС и США Посол Корчунов: зависимость Норвегии от ЕС и США влияет на ее внешнюю политику

Москва6 сен Вести.Зависимость Норвегии от Евросоюза (ЕС) и США влияет на ее внешнюю политику, в том числе по отношению к России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Зависимость Норвегии и от Евросоюза, и от США, действительно очень большая, поскольку на рынок Евросоюза приходится более 80% норвежского экспорта, США по-прежнему рассматриваются как главный гарант национальной военной безопасности. Более того, почти половина вложений суверенного пенсионного фонда Норвегии приходится именно на американский фондовый рынок. То есть мы здесь наблюдаем и высокую степень зависимости от финансового капитала пояснил дипломат

Норвежские эксперты также указывают на ослабление технологического суверенитета страны вследствие деиндустриализации и чрезмерной зависимости от американских IT-компаний, добавил Корчунов.

Ранее Николай Корчунов заявил, что действия Норвегии по наращиванию военного потенциала на границе с Россией расходятся с заявлениями об отсутствии прямой угрозы от РФ.