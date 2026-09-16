Москва16 сен Вести.Голос каждого избирателя имеет значение. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время обращения к гражданам в преддверии выборов в Госдуму.

Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне сказал глава российского государства

Российский лидер также выразил уверенность в том, что, "опираясь на поддержку и доверие" граждан, победят "самые достойные, компетентные кандидаты".

Выборы в Государственную думу Российской Федерации будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.