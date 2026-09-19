"Развеивает любые перспективы": в Британии оценили ответ России на удары ВСУ Шотландский историк Фергюсон: ответ РФ на удары ВСУ развеивает перспективы Киева

Москва19 сен Вести.Шотландский историк Нил Фергюсон в статье для газеты The Times дал оценку ответным действиям России на удары украинских формирований по российской территории. По его мнению, они сводят на нет любые перспективы победы Украины в конфликте.

Как отмечает автор, Киев пытается атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, а также порты.

Тем не менее Россия отвечала так, что это развеивает любые перспективы украинской победы приводит его слова издание

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

Помимо военной составляющей, Фергюсон обращает внимание на политические тенденции в Европе, которые, по его оценке, также не благоприятствуют Киеву. Он указывает, что фаворитом на пост президента Франции является Марин Ле Пен, в Германии канцлер Фридрих Мерц теряет власть, а партия "Альтернатива для Германии" набирает популярность. Кроме того, в Италии премьер Джорджа Мелони рискует уступить лидеру правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи.

Все европейские популистские партии скептически настроены по отношению к конфликту на Украине замечает автор

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что один из способов борьбы с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) – это ответные атаки. Но первым способом, как уточнил глава государства, остается укрепление ПВО.