Минобороны: ВС России нанесли удар по балкеру с грузами ВСУ в море у Одессы

ВС РФ поразили балкер с грузами ВСУ в море южнее Одессы Минобороны: ВС России нанесли удар по балкеру с грузами ВСУ в море у Одессы

Москва26 июл Вести.Российские военные ударили по балкеру на акватории Черного моря рядом с Одессой, который перевозил грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была осуществлена высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами, отметили в ведомстве.

На переходе морем (южнее Одессы) [поражено] морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов говорится в сообщении

Ранее Минобороны сообщило о новых ударах по порту Черноморска, где российские военные поразили контейнерный терминал с грузами ВСУ.