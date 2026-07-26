Москва26 июлВести.Российские военные ударили по балкеру на акватории Черного моря рядом с Одессой, который перевозил грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была осуществлена высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами, отметили в ведомстве.
На переходе морем (южнее Одессы) [поражено] морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузовговорится в сообщении
Ранее Минобороны сообщило о новых ударах по порту Черноморска, где российские военные поразили контейнерный терминал с грузами ВСУ.