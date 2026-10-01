Москва1 октВести.Победитель конкурса "Учитель года России" — преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов — получил специальный приз от госкорпорации "Росатом". В 2027 году он примет участие в научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний" к Северному полюсу на борту атомного ледокола.
О награде сообщила заместитель генерального директора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева.
Особый приз, которым мы сегодня хотим наградить учителя года, — это уникальная научно-просветительская экспедиция на атомном ледоколе к Северному полюсуцитирует ее ТАСС
Победителю конкурса также полагается денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Выплата предусмотрена постановлением Правительства России.