Москва5 окт Вести.Главная педагогическая награда страны в этом году отправилась в Тверскую область. "Учителем года России" стал преподаватель информатики из тверской многопрофильной гимназии №12 Алексей Морозов. В интервью ИС "Вести" он поделился радостью от того, что его усилия и эмоциональная вовлеченность в работу были высоко оценены членами жюри конкурса.

По признанию победителя, объявление результатов стало для него полной неожиданностью. Каждый пройденный этап всероссийского конкурса "Учитель года России" воспринимался им как личное достижение, а получение звания лучшего педагога среди представителей всех 89 субъектов Российской Федерации стало для него высшей профессиональной наградой.

Я очень эмоциональный человек, поэтому, конечно же, еще слезы рядом. Я вкладывался сильно в эту работу, и мне очень радостно, что мои усилия заметили жюри и удостоили такой высокой награды рассказал Морозов

Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России" 2026 года — педагог с широким кругозором: помимо уроков информатики, он обучает детей графическому дизайну и руководит школьным театром "Премьер". Именно его диалог с министром просвещения об ИИ послужил импульсом для разработки новой школьной программы по кибербезопасности и искусственному интеллекту. За свои заслуги учитель получил главный символ конкурса — "Большого хрустального пеликана", чек на миллион рублей и уникальную возможность от Росатома стать участником экспедиции на Северный полюс на борту "Ледокола знаний". Это первый случай в истории конкурса, когда абсолютным победителем стал представитель Тверской области.