Москва13 ноя Вести.В московском Музее Победы состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского проекта "МедиаПритяжение" "Движения первых". Лауреаты получили сертификаты на приобретение профессиональной техники номиналом до 500 тысяч рублей.

В 2026 году к проекту присоединились более 64 тысяч человек, а за последние три года его участниками стали свыше 350 тысяч россиян. Об этом сообщил председатель правления "Движения первых", Герой России Артур Орлов.

Современные медиа – мощный инструмент влияния, формирования актуальной повестки и сохранения исторической памяти подчеркнул он

Победителей определяли по результатам финального задания, в рамках которого участники создавали медиапроекты и публиковали их в социальных сетях. Одной из предложенных тем стал образ России будущего.

В направлении "МедиаЦентр" победил молодежный центр "Спутник" из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Лучшим участником категории "МедиаМастер" стал Максим Писаренко из Краснодарского края. В направлении "МедиаКоманда" первое место занял коллектив "Пикми Слоняры" из Волгоградской области, а в категории "МедиаПрофи" победила Алина Морозова из Мурманской области.

Помимо награждения для финалистов организовали образовательную программу. Молодые медиаспециалисты посетили редакции и медиахолдинги Москвы, встретились с представителями телеканалов, издательств и других организаций. Участники также прошли мастер-классы по журналистике, блогингу, продюсированию и работе с социальными сетями.

В рамках отдельной проектной сессии финалисты разработали предложения по продвижению инициатив "Движения первых" в 2027 году. В частности, прозвучала идея создать специальный отряд блогеров для освещения военно-патриотической игры "Зарница 2.0".