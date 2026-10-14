Москва14 окт Вести.Журналисты телеканала "Россия 24" Наталья Соловьева и Анастасия Панько стали лауреатами международного медиаконкруса "Энергия пера", организованного в рамках Российской энергетической недели.

В 2026 году на конкурс было подано 257 заявок. Участники из 15 регионов России и 39 зарубежных стран соревновались в 11 номинациях.

Наталья Соловьева стала победителем в номинации "Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении", а также в спецноминации от Росатома.

Анастасия Панько победила в специальной номинации "За повышение престижа работы в нефтегазовой отрасли".

Награды победителям вручили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еще год назад мы не могли представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно в сжатые сроки их решать благодаря устойчивости самих компаний-участников рынка, благодаря продуманным действиям руководства страны. Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и, соответственно, конкурс будет еще интереснее сказал Песков

Журналист Анастасия Панько рассказала о процессе своей работы, которая привела ее к награде.

Настоящая энергетика — это прежде всего люди и технологии. За то время, что я работаю с этой темой, мы уже успели с моими коллегами и пожить с вахтовиками бок о бок на Крайнем Севере. Мы разбирались, почему молодые люди едут на вахту, почему живут в таких непростых климатических условиях, где порой температура может доходить до -50… В нашей работе очень важно рассказывать о таких темах простым, понятным языком, так, чтобы зрителям было интересно смотреть наши репортажи. И эта награда — подтверждение того, что я и мои коллеги, мы, видимо, все делаем правильно подчеркнула Панько

Ведущим церемонии стал руководитель авторской студии, журналист ВГТРК, президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилёв.

Конкурс "Энергия пера" проводится ежегодно. В прошлом году его победителями стали журналисты ВГТРК Антон Подковенко и Мария Кудрявцева.