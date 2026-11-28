Александра Сташкевич пригласила других участниц конкурса "Мисс Вселенная" в РФ Россиянка Сташкевич пригласила других участниц конкурса "Мисс Вселенная" в РФ

Москва28 ноя Вести.21-летняя обладательница титула "Мисс Россия – 2026" Александра Сташкевич рассказала, как к ней на конкурсе "Мисс Вселенная – 2026" отнеслись участницы из других стран. Своим рассказом россиянка поделилась в комментарии изданию The VOICE.

Финал конкурса "Мисс Вселенная – 2026" прошел в Пуэрто-Рико 24 ноября. Российская участница не вошла в тридцатку полуфиналисток. Победу в конкурсе одержала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, ставшая первой обладательницей титула, несмотря на замужний статус и наличие ребенка.

Уроженка Тюмени Александра Сташкевич рассказала, что ждала других результатов и видела себя в пятерке финалисток. Россиянка также сообщила, что еще до приезда на конкурс задавалась вопросом о том, как ее примут другие девушки. Однако, по ее словам, еще в первые часы все переживания исчезли.

Девушки очень эмоционально меня встретили, подходили знакомиться, обнимали, интересовались мной. Мне не пришлось преодолевать какую-то дистанцию или доказывать, что я достойна их расположения рассказала Сташкевич

По ее рассказу, общение сложилось совершенно естественно.

Россиянка сообщила, что сотрудницы, которые сопровождали участниц в течение всего конкурса, ради нее осваивали русские слова. Александра Сташкевич также сказала, что после объявления топ-30 она расплакалась, а вице-президент конкурса Мария Хосе подошла к ней, чтобы ее утешить.

Кроме того, уроженка Тюмени поделилась, что обзавелась подругами среди участниц конкурса, и некоторых она пригласила в Россию.

Очень хочу показать им нашу страну, ее масштабы, красоту и гостеприимство сказала Сташкевич

По ее словам, особенно теплые отношения сложились с представительницей западноафриканской страны Сьерра-Леоне, также она подружилась и с победительницей - Дженнифер Баррето.