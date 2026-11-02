Студентка из Тюмени поборется за титул "Мисс Вселенная" Россию на "Мисс Вселенная – 2026" представит студентка из Тюмени

Москва2 ноя Вести.Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" представит 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Об этом сообщили организаторы национального конкурса "Мисс Россия" на своей странице во "ВКонтакте".

75-й международный конкурс красоты пройдет в Пуэрто-Рико 24 ноября.

Сегодня мы рады поделиться особенной новостью: Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2026" представит Александра Сташкевич говорится в публикации

В 2023 году Сташкевич вошла в десятку финалисток конкурса "Мисс Россия". Девушка также является семикратной чемпионкой РФ по чирлидингу и кандидатом в мастера спорта. Прежде она представляла Россию на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

В настоящее время Сташкевич учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета. Она также имеет опыт работы в спортивных СМИ на позиции корреспондента хоккейного клуба "Рубин" и футбольного клуба "Тюмень".

В октябре москвичка Мария Филина также победила в международном конкурсе красоты "Мисс и Миссис ООН". Между тем предпринимательница Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга завоевала титул "Миссис европейский континент – 2026" и вышла в финал конкурса "Миссис мира".