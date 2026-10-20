Многодетная мать из Петербурга вышла в финал конкурса "Миссис мира" Россиянка завоевала титул "Миссис европейские страны – 2026" в Афинах

Москва20 окт Вести.Петербургская предпринимательница, 43-летняя мать троих детей Людмила Рожнева получила титул "Миссис европейский континент – 2026" на международном конкурсе красоты Mrs. European Nations в Афинах. Об этом ТАСС сообщили в федерации "Миссис Санкт-Петербург".

Победа обеспечила россиянке право поехать на финал конкурса Mrs. Globe ("Миссис мира"), однако она еще не приняла окончательное решение о своем дальнейшем участии.

По словам Рожневой, подготовка к поездке сопровождалась трудностями с оформлением документов. Визу она получила только 13 октября, за три дня до начала конкурса, а в Афины прибыла незадолго до его открытия.

Но усталость – не повод сдаваться и унывать. Как многодетная мама я это точно знаю. Я рада, что достойно представила свою страну и везу домой столь победный титул рассказала она

Рожнева родилась в Казахской ССР, затем переехала в Санкт-Петербург, где получила высшее образование и основала компанию в сфере технической безопасности. Ранее она работала моделью, в 2023 году стала "Миссис Санкт-Петербург", а в 2024-м завоевала титул "Миссис Россия".

Конкурс проходил в греческой столице с 16 по 19 октября. Участницы соревновались за три титула, обладательницы которых получили возможность выйти в финал международного конкурса красоты для замужних женщин.

Ранее титул "Миссис ООН" завоевала 50-летняя россиянка Мария Филина. Уроженка Москвы ведет кулинарный блог и авторский курс по здоровому питанию.