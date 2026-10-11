Москва11 окт Вести.50-летняя москвичка Мария Филина выиграла международный конкурс красоты Ms. and Mrs. United Nations 2026 ("Мисс и Миссис ООН"). Россиянка стала первой в своей возрастной категории. Об этом сообщает ТАСС.

Филина – кулинарный блогер. На конкурсе, проходившем в Индии, она обошла конкуренток - победительниц национальных отборов из Сингапура, Японии, Казахстана, Индонезии, Непала и других стран.

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Россиянка уверена, что после пятидесяти лет жизнь только начинается. После сорока она запустила кулинарные мастер-классы, а затем создала авторские курсы не только по приготовлению пищи , но и по здоровому питанию.

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Возраст - не помеха для новых побед, в том числе на подиуме, показала россиянка. Несмотря на ежедневные трехчасовые репетиции перед финалом шоу и другие мероприятия конкурса, организаторы окружили вниманием и заботой каждую участницу, чтобы независимо от результатов финала все они чувствовали себя королевами, сказала Мария Филина. Она выразила им свою искреннюю благодарность за это.

Победа в Индии - не первый успех Филиной на конкурсной сцене. В 2019 году на конкурсе в Болгарии она стала Mrs. Universe Classic World, а на национальном этапе "Миссис Россия Мира" получила титул "Первая вице-миссис классик".

В августе девятилетняя школьница из Москвы Александра Великова завоевала главный титул в своей возрастной категории на международном конкурсе красоты и талантов Junior Miss International 2026.