Москва25 нояВести.Завершился международный конкурс "Мисс Вселенная" 2026 года. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, следует из заявления организаторов.
Корона нашла свою королеву! Дженнифер Баррето – ваша Мисс Вселенная 2026говорится в публикации
Финал конкурса красоты прошел в пуэрториканской столице Сан-Хуане. Россиянка Александра Сташкевич прошла в полуфинал, но не вошла в топ-30 и не участвовала в завершающем этапе состязания.
Ранее 50-летняя москвичка Мария Филина выиграла международный конкурс красоты "Мисс и Миссис ООН" 2026 года.