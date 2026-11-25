Участница из Пуэрто-Рико стала "Мисс Вселенная" 2026 года "Мисс Вселенная" 2026 года выиграла участница из Пуэрто-Рико

Москва25 ноя Вести.Завершился международный конкурс "Мисс Вселенная" 2026 года. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, следует из заявления организаторов.

Корона нашла свою королеву! Дженнифер Баррето – ваша Мисс Вселенная 2026 говорится в публикации

Финал конкурса красоты прошел в пуэрториканской столице Сан-Хуане. Россиянка Александра Сташкевич прошла в полуфинал, но не вошла в топ-30 и не участвовала в завершающем этапе состязания.

Ранее 50-летняя москвичка Мария Филина выиграла международный конкурс красоты "Мисс и Миссис ООН" 2026 года.