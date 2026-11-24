Москва24 ноя Вести.21-летняя модель из Тюмени Александра Сташкевич вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная 2026".

На конкурсе национальных костюмов Сташкевич предстала в образе Золотой рыбки по мотивам сказки Пушкина, представ в наряде бирюзовых и золотых оттенков.

Всего за корону соревновались 116 девушек. Финал состоится 16 ноября в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане, где россиянка поборется за звание самой красивой девушки Вселенной.

Сташкевич — спортивный журналист и профессиональная чирлидерша. Она свыше 11 лет занималась чирлидингом, также является семикратной чемпионкой РФ по чирлидингу и кандидатом в мастера спорта. Прежде она представляла Россию на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

В октябре москвичка Мария Филина также победила в международном конкурсе красоты "Мисс и Миссис ООН". Между тем предпринимательница Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга завоевала титул "Миссис европейский континент – 2026" и вышла в финал конкурса "Миссис мира".