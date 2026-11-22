Сташкевич выступила в костюме Золотой рыбки на конкурсе "Мисс Вселенная"

Россиянка предстала в костюме Золотой рыбки на конкурсе "Мисс Вселенная" Сташкевич выступила в костюме Золотой рыбки на конкурсе "Мисс Вселенная"

Москва22 ноя Вести.Александра Сташкевич из Тюмени, которая представляет Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2026" в Пуэрто-Рико, предстала в шоу национальных костюмов в образе Золотой рыбки - героини сказки Александра Пушкина. Об этом рассказали организаторы конкурса "Мисс Россия".

Костюм россиянки был выполнен в бирюзовых и золотых оттенках, украшен переливающейся чешуей и короной. Автором образа выступила дизайнер Arzubek Vonama (Vonama Couture).

"Золотая рыбка" - это символ волшебства, красоты, исполнения желаний и богатого культурного наследия России… В образе соединили сказочную роскошь, русские традиции и современное искусство высокой моды говорится в Telegram-канале конкурса "Мисс Россия"

В постах, которыми Сташкевич поделилась у себя в Telegram-канале, говорится, что весь наряд создан вручную за 15 дней.

Ранее стилист и имиджмейкер Анвар Очилов заявил, что у российской участницы конкурса "Мисс Вселенная - 2026" Александры Сташкевич высокие шансы на победу благодаря естественности, уверенности и доброжелательности.