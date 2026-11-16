Москва16 ноя Вести.19-летняя россиянка Ника Быкова заняла третье место на международном конкурсе "Супермодель Вселенной - 2026", прошедшем в китайском городе Дунгуань. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Конкурс проходил с 9 по 15 ноября. За звание победительницы боролись участницы из государств Европы, Индии, КНР, Малайзии, Сингапура, США, Таиланда и других стран.

19-летняя студентка и фотограф из Иркутска Ника Быкова вошла в топ-3 международного конкурса красоты и талантов "Супермодель Вселенной - 2026": девушка завоевала титул "2-я Вице-мисс рассказали собеседники агентства

Сама Быкова поделилась, что победа в международном конкурсе красоты была ее мечтой, к которой девушка шла более 10 лет. Он добавила, что рада возможности достойно представить свою страну и оправдать возложенное на нее доверие.