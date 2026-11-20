Стилист оценил шансы Александры Сташкевич на победу в "Мисс Вселенная – 2026" Стилист назвал шансы россиянки Сташкевич на победу в "Мисс Вселенная" высокими

Москва20 ноя Вести.У российской участницы конкурса "Мисс Вселенная – 2026" Александры Сташкевич высокие шансы на победу благодаря естественности, уверенности и доброжелательности. Так оценил выступление девушки на репетиции стилист и имиджмейкер Анвар Очилов в комментарии для KP.RU.

В этом году Россию на конкурсе представляет 22-летняя Александра Сташкевич – студентка факультета журналистики Тюменского государственного университета и финалистка "Мисс Россия – 2023". Девушка также является семикратной чемпионкой РФ по чир спорту и кандидатом в мастера спорта.

Александра держится уверенно и естественно, все время улыбается лучезарной улыбкой. Это важно и красиво. Доброжелательность всегда в цене на таких конкурсах. У нее естественное лицо – без вмешательств. Естественное поведение. Есть индивидуальность. Объективные шансы на победу высокие. Как и конкуренция – тоже высокая отметил эксперт

В 75-м конкурсе "Мисс Вселенная", который проходит в Пуэрто-Рико, участвуют 116 представительниц разных стран. Впервые к состязанию присоединились участницы из Уганды и с острова Сен-Мартен. Также в этом году на конкурс не приехали представительницы Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Лаоса и Индонезии.

Первым этапом станет показ национальных костюмов, который пройдет 21 ноября. Затем, 22 ноября, состоится полуфинал с выходами в купальниках и вечерних платьях. По его итогам определят финалисток. Решающий этап конкурса назначен на 24 ноября. Имена участниц, прошедших в финал, станут известны утром в понедельник.

В прошлом году на "Мисс Вселенной" Россию представляла Анастасия Венза, победительница конкурса "Мисс Россия – 2025", однако она не попала в топ-30. Годом ранее Валентина Алексеева, обладательница титула "Мисс Россия – 2024", добралась до финального этапа и вошла в топ-12.