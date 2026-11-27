Несколько проектов и ведущие ВГТРК стали лауреатами "Радиомании-2026"

Названы проекты и ведущие ВГТРК, ставшие лауреатами "Радиомании-2026" Несколько проектов и ведущие ВГТРК стали лауреатами "Радиомании-2026"

Москва27 ноя Вести.Несколько проектов ВГТРК и ведущие стали лауреатами XXV национальной премии "Радиомания-2026". Так, в номинации "специальный проект" победителем стала радиопрограмма "Схема обмана", выходящая в эфир на "Вести ФМ".

Специальный приз за вклад в индустрию получила ведущая "Радио России" Наталья Бехтина.

Ведущий радиостанции "Маяк" Василий Стрельников стал лауреатом национальной премии "Радиомания 2026" в номинации "Личность и голос в эфире" за программу "Бессонница".

Спецприз "За высокий профессиональный уровень разговорного вещания и мастерство вещания в разных жанрах радио" получило "Радио России".

Выходящая в эфире "Вести ФМ" радиопрограмма "Научный факт" стала лауреатом номинации "Научно-техническая программа/рубрика".

"Радиомания-2026" — это XXV национальная премия в области радиовещания. В конкурсной программе участвуют российские сетевые и региональные радиостанции. Они представили свои проекты, программы, форматы радиостанций, творческие коллективы, а также персоны.