"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с пятой шифровкой за день

Радиостанция "УВБ-76" передала пятую шифровку за день "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с пятой шифровкой за день

Москва15 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир пятое сообщение за день. Об этом говорится в канале "УВБ-76 ТРАНСЛЯЦИЯ" в MAX, который занимается мониторингом работы частоты.

По его данным, 15 октября в 19.24 по московскому времени в эфире прозвучало слово "раутомах".

НЖТИ НЖТИ 90711 РАУТОМАХ 0283 3764 сказано в сообщении

Ранее в этот день "УВБ-76" четыре раза выходила в эфир. Среди зашифрованных посланий звучали слова "мнемосхема", "хрупоткач", "сульфосоль", "нокдаун", "рогожа" и "фикция".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.