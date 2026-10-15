"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с четвертым сообщением за день

"Фикция": "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир четвертый раз за день "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с четвертым сообщением за день

Москва15 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир четвертое послание за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 15 октября в 18.28 мск в эфире прозвучало слово "фикция".

Ранее в этот день "жужжалка" уже трижды выходила в эфир с зашифрованными посланиями: звучали слова "мнемосхема", "хрупоткач", "сульфосоль", "нокдаун" и "рогожа".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.