"Радиостанция Судного дня" передала в эфир новое послание "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "накопитель"

Москва28 сен Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир зашифрованное послание: "накопитель". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Слово прозвучало в эфире 28 сентября в 07.08 по московскому времени.

Ранее, 26 сентября, "жужжалка" передала в эфир слово "книжник".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.