Москва21 сен Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "радиостанция Судного дня" и "жужжалка", впервые за сутки вышла в эфир, передав послание "дамполяд". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за работой частоты.

Сообщение прозвучало в эфире 21 сентября в 18.33 по московскому времени. Это единственное сообщение за сутки.

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также сообщения с числами. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают послания с событиями в мире.