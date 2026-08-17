"Радиостанция Судного дня" передала первое сообщение за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "атрий"

Москва17 авг Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир зашифрованное послание: "атрий". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Слово прозвучало в эфире 17 августа в 12.48 по московскому времени.

Ранее, 16 августа, "жужжалка" передала в эфир слово "гребенщик".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.