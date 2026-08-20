"Радиостанция Судного дня" в четверг передала первое за три дня сообщение "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "ближайший"

Москва20 авг Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир первое за три дня зашифрованное послание: "ближайший". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Слово прозвучало в эфире 20 августа в 11.12 по московскому времени.

Ранее, 17 августа, "жужжалка" передала в эфир слово "атрий".

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.